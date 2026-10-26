Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / lunes 26 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 26 de 2026
11:27 a. m.
11:27 a. m.
- Brasil eligió la continuidad y Lula seguirá en el poder. El presidente fue reelegido en segunda vuelta tras una reñida contienda en la que se enfrentó a Flavio Bolsonaro.
- Luego de varios intentos y bloqueos, volvió a Venezuela María Corina Machado. Los venezolanos le dieron un emotivo recibimiento y la acompañaron en su recorrido hacia Caracas.
- La Contraloría le puso la lupa a Coosalud EPS tras descubrir un manejo muy cuestionable de más de 454 mil millones de pesos. Un hallazgo que prende todas las alarmas.