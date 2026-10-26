La pesadilla de colombiana que adquirió una bacteria en sus vacaciones en Aruba: está en UCI

Después de más de 40 días luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en Aruba, Ignacia Rodríguez Polo, una barranquillera de 68 años, logró regresar a Colombia tras adquirir una bacteria durantes sus vacaciones en Aruba.

La mujer ya se encuentra recibiendo atención médica en una UCI de Barranquilla, donde continuará su tratamiento a través de su EPS.

Su hijo quedó con una impresionante deuda por la condición médica de su madre y pide ayuda para poder saldarla.

Caso de colombiana que adquirió una bacteria en Aruba

Lo que comenzó como unas vacaciones en la isla caribeña se convirtió en una pesadilla cuando una bacteria comprometió gravemente su estado de salud.

Sin seguro médico internacional y en condición crítica, la vida de Ignacia quedó en una carrera contrarreloj para conseguir los recursos necesarios que permitieran su retorno al país.

"Ya se pudo lograr el traslado a mi mamá hacia la ciudad de Barranquilla, en donde la recibió la EPS Sura, con una ambulancia vital en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, gracias a todas las personas que hicieron posible todas las donaciones para poder hacer el traslado", relató Mario Rosales, hijo de la Ignacia, la mujer que sigue luchando contra esa bacteria.

Mario logró reunir 16.500 dólares, cerca de 52 millones de pesos, entre donaciones ciudadanas y recursos propios para pagar el avión ambulancia que trasladó a su madre desde Aruba hasta Barranquilla y la mujer fue recibida por personal médico de su EPS en el aeropuerto.

Hijo de la mujer contagiada con bacteria en Aruba quedó con millonaria deuda

Mientras la mujer inicia una nueva etapa de recuperación en Colombia, su hijo enfrenta una deuda hospitalaria de $1.600 millones con la clínica de Aruba donde su madre recibió atención médica durante más de un mes, razón por la que esta familia está solicitando apoyo tanto de la comunidad como de las autoridades.

Se nos dificultó un poco, pero bueno, gracias a Dios estamos ya con mamá en la ciudad de Barranquilla.

La solidaridad hizo posible el regreso de Ignacia a Colombia. Ahora, la familia hace un llamado para que esa ayuda no se detenga para que la mujer de 68 años pueda recuperar su salud y él pagar la deuda que quedó de estas vacaciones que terminaron convertidas en una pesadilla.