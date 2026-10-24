CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 24 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

octubre 24 de 2026
08:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fin de semana lleno de emergencias provocadas por las lluvias en Colombia. En el norte del país impresionantes videos muestran inundaciones que terminan afectando a familias enteras que hoy no saben dónde pasar la noche.
  • Alias Brayan Veneco, uno de los objetivos de alto valor de las disidencias de las Farc, cayó tras semanas de seguimiento a sus publicaciones en redes sociales.
  • En medio de un enfrentamiento entre la Policía y una banda de ladrones, María José Recuero, una joven patrullera de 20 años fue asesinada. En Cali realizan una velatón en su nombre.
  • Noticias RCN conoció los detalles de una obra que lleva doce años sin entrar en funcionamiento, se trata de una sede del ICBF en el sur de Bogotá, en la que se han presupuestado más de 4.600 millones de pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 24 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 23 de octubre de 2026

Otras Noticias

ICBF

Centro zonal del ICBF en Bogotá lleva 12 años sin entrar en funcionamiento: ¿qué responden las autoridades?

Pese a que el edificio debía estar listo en 2014, los entes de control encontraron que está completamente abandonado.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund premiará a hinchas que no usen el celular durante los partidos: así funciona la iniciativa

La idea surge a partir de una encuesta que afirma que el 63% de los hinchas usa el celular en medio de los partidos de fútbol.

Artistas

Éxito total en el 'sold out' de Kris R en Bogotá: le dedicó canción en vivo a Karina García

Empleo en Colombia

Este es el incentivo que 'Crea Empleo' entregará a microempresas por cada nueva contratación

Nasa

Artemis III se prepara para aterrizaje lunar: así será su viaje para realizar pruebas