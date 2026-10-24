Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 24 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 24 de 2026
08:29 p. m.
08:29 p. m.
- Fin de semana lleno de emergencias provocadas por las lluvias en Colombia. En el norte del país impresionantes videos muestran inundaciones que terminan afectando a familias enteras que hoy no saben dónde pasar la noche.
- Alias Brayan Veneco, uno de los objetivos de alto valor de las disidencias de las Farc, cayó tras semanas de seguimiento a sus publicaciones en redes sociales.
- En medio de un enfrentamiento entre la Policía y una banda de ladrones, María José Recuero, una joven patrullera de 20 años fue asesinada. En Cali realizan una velatón en su nombre.
- Noticias RCN conoció los detalles de una obra que lleva doce años sin entrar en funcionamiento, se trata de una sede del ICBF en el sur de Bogotá, en la que se han presupuestado más de 4.600 millones de pesos.