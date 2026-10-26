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La última y desgarradora publicación del streamer Komanche días antes de morir

Komanche murió a los 30 años y su última publicación en redes sociales ha causado conmoción. Este fue el mensaje que compartió días antes de fallecer.

La última y desgarradora publicación del streamer Komanche días antes de morir
Foto: Redes

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
11:27 a. m.
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La muerte de Komanche, uno de los streamers más reconocidos de habla hispana, causó conmoción entre sus seguidores.

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El creador de contenido salvadoreño, de 30 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de Monterrey, México. Su fallecimiento se confirmó este lunes 26 de octubre, mientras una publicación que hizo días antes volvió a generar preocupación en redes sociales.

¿Qué decía la última publicación de Komanche antes de morir?

El pasado 19 de octubre, Komanche compartió un breve mensaje en su cuenta de X (@Komanch) que hoy adquiere especial relevancia tras conocerse su fallecimiento.

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“Los días simplemente no mejoran”, escribió el streamer, seis días antes de que comenzaran a circular las noticias sobre su muerte.

La publicación acumuló miles de reacciones y mensajes de seguidores que lamentaron lo ocurrido. Sin embargo, las autoridades todavía no han confirmado las circunstancias de su fallecimiento, por lo que no es posible relacionar directamente sus palabras con la causa de muerte.

En Instagram, su última publicación fue el 30 de agosto. Allí aparecía bailando mientras lanzaba billetes al aire, acompañado de un comentario humorístico: “Después de eso, me agaché a recoger cada billete XD”.

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer Komanche?

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Los primeros reportes indicaron que el cuerpo fue encontrado en una vivienda de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey, Nuevo León.

Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia después de comunicarse con sus familiares: “Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”.

Según información preliminar, el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia. No obstante, la causa del fallecimiento continúa sin establecerse oficialmente.

Komanche tenía aproximadamente 1,7 millones de seguidores en Twitch y alcanzó reconocimiento internacional por organizar los Squid Craft Games, junto con AuronPlay y El Rubius.

Tras su muerte, figuras como Ibai Llanos, AuronPlay y el colombiano Westcol expresaron públicamente su tristeza por la pérdida del creador salvadoreño.

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