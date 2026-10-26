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Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos

El ganador del segundo semeste se enfrantará a Envigado por el primer ascenso a la Liga Betplay; si el club naranja vuelve a obtener el título, ascenderá directamente.

Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos
Foto: Dimayor

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
08:45 a. m.
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Tras una infartante última fecha de todos contra todos, el pasado 24 de octubre se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor; el sorteo para conocer los dos grupos se realizó el domingo 25 y se esperan partidos de alta calidad para conocer al segundo finalista por el ascenso a la primera división.

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Además, la Dimayor también confirmó cómo se jugarán las seis fechas correspondientes a ambos grupos.

Vale recordar que el ganador del segundo semestre se enfrentará a Envigado, ganador del primer semestre, en una gran final para conocer al primer ascendido; en caso de que Envigado vuelva a coronarse, obtendrá el cupo directo y el segundo ascenso se definirá a través de la reclasificación anual.

Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos

Después de jugarse la última fecha, así quedó la tabla con los ocho clasificados:

  1. Independiente Valle del Cauca
  2. Real Cudinamarca
  3. Tigres
  4. Quindío
  5. Real Cartagena
  6. Boca Juniors de Cali
  7. Envigado
  8. Unión Magdalena

Los cuadrangulares, tras el sorteo, quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A:

  • Independiente Valle del Cauca
  • Boca Juniors de Cali
  • Unión Magdalena
  • Envigado

Grupo B:

  • Real Cundinamarca
  • Real Cartagena
  • Tigres
  • Quindío
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Definida la programación de la primera fecha

La Dimayor también confirmó cómo se jugará la primera fecha, que aún no tiene fecha confirmada:

Fecha 1 - grupo A:

  • Boca Juniors vs. Unión Magdalena
  • Envigado vs. Independiente Valle del Cauca

Fecha 1 - grupo B:

  • Tigres vs. Real Cartagena
  • Quindío vs. Real Cundinamarca

Envigado y Quindío con 64 puntos y Real Cartagena junto a Magdalena con 61 puntos en la tabla de reclasificación son los cuatro equipos que, además de pelear por el cupo a la gran final, tienen los ojos puestos en dicha tabla anual que también juega un papel fundamental al momento de definir el segundo ascenso.

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