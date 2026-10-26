Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos
El ganador del segundo semeste se enfrantará a Envigado por el primer ascenso a la Liga Betplay; si el club naranja vuelve a obtener el título, ascenderá directamente.
Noticias RCN
08:45 a. m.
Tras una infartante última fecha de todos contra todos, el pasado 24 de octubre se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor; el sorteo para conocer los dos grupos se realizó el domingo 25 y se esperan partidos de alta calidad para conocer al segundo finalista por el ascenso a la primera división.
Además, la Dimayor también confirmó cómo se jugarán las seis fechas correspondientes a ambos grupos.
Vale recordar que el ganador del segundo semestre se enfrentará a Envigado, ganador del primer semestre, en una gran final para conocer al primer ascendido; en caso de que Envigado vuelva a coronarse, obtendrá el cupo directo y el segundo ascenso se definirá a través de la reclasificación anual.
Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos
Después de jugarse la última fecha, así quedó la tabla con los ocho clasificados:
- Independiente Valle del Cauca
- Real Cudinamarca
- Tigres
- Quindío
- Real Cartagena
- Boca Juniors de Cali
- Envigado
- Unión Magdalena
Los cuadrangulares, tras el sorteo, quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo A:
- Independiente Valle del Cauca
- Boca Juniors de Cali
- Unión Magdalena
- Envigado
Grupo B:
- Real Cundinamarca
- Real Cartagena
- Tigres
- Quindío
Definida la programación de la primera fecha
La Dimayor también confirmó cómo se jugará la primera fecha, que aún no tiene fecha confirmada:
Fecha 1 - grupo A:
- Boca Juniors vs. Unión Magdalena
- Envigado vs. Independiente Valle del Cauca
Fecha 1 - grupo B:
- Tigres vs. Real Cartagena
- Quindío vs. Real Cundinamarca
Envigado y Quindío con 64 puntos y Real Cartagena junto a Magdalena con 61 puntos en la tabla de reclasificación son los cuatro equipos que, además de pelear por el cupo a la gran final, tienen los ojos puestos en dicha tabla anual que también juega un papel fundamental al momento de definir el segundo ascenso.