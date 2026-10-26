Tras una infartante última fecha de todos contra todos, el pasado 24 de octubre se definieron los ocho clasificados a los cuadrangulares finales del Torneo Betplay Dimayor; el sorteo para conocer los dos grupos se realizó el domingo 25 y se esperan partidos de alta calidad para conocer al segundo finalista por el ascenso a la primera división.

Además, la Dimayor también confirmó cómo se jugarán las seis fechas correspondientes a ambos grupos.

Vale recordar que el ganador del segundo semestre se enfrentará a Envigado, ganador del primer semestre, en una gran final para conocer al primer ascendido; en caso de que Envigado vuelva a coronarse, obtendrá el cupo directo y el segundo ascenso se definirá a través de la reclasificación anual.

Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos

Después de jugarse la última fecha, así quedó la tabla con los ocho clasificados:

Independiente Valle del Cauca Real Cudinamarca Tigres Quindío Real Cartagena Boca Juniors de Cali Envigado Unión Magdalena

Los cuadrangulares, tras el sorteo, quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A:

Independiente Valle del Cauca

Boca Juniors de Cali

Unión Magdalena

Envigado

Grupo B:

Real Cundinamarca

Real Cartagena

Tigres

Quindío

Definida la programación de la primera fecha

La Dimayor también confirmó cómo se jugará la primera fecha, que aún no tiene fecha confirmada:

Fecha 1 - grupo A:

Boca Juniors vs. Unión Magdalena

Envigado vs. Independiente Valle del Cauca

Fecha 1 - grupo B:

Tigres vs. Real Cartagena

Quindío vs. Real Cundinamarca

Envigado y Quindío con 64 puntos y Real Cartagena junto a Magdalena con 61 puntos en la tabla de reclasificación son los cuatro equipos que, además de pelear por el cupo a la gran final, tienen los ojos puestos en dicha tabla anual que también juega un papel fundamental al momento de definir el segundo ascenso.