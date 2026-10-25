Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 25 de octubre de 2026

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octubre 25 de 2026
08:54 p. m.
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  • Luiz Inácio Lula da Silva es el ganador de la segunda vuelta presidencial en Brasil. El mandatario, que buscaba su cuarto periodo presidencial no consecutivo, obtiene el 51,76% frente al 48,24% de su rival en las urnas, Flávio Bolsonaro.
  • Júbilo de los venezolanos tras el regreso de María Corina machado a su país. La líder política reapareció en Barquisimeto y desde entonces emprendió camino hacia Caracas acompañada de miles de ciudadanos que la reciben y le dan la bienvenida.
  • Exclusivo: Noticias RCN conoció la audiencia que reveló los detalles de un presunto feminicidio en Arauca. Buscaban a dos niños desaparecidos y encontraron a su madre sepultada en el patio de su casa.
  • En menos de 48 horas se originaron en dos municipios dos fugas masivas de presos en estaciones de Policía. Los 17 prófugos burlaron la seguridad de los establecimientos para escapar. Hasta el momento solo dos han sido recapturados.
  • Los contratos de Carolina Plata. Noticias RCN conoció documentos que detallan pagos por 750 millones de pesos por labores de protocolo en Presidencia y una prórroga firmada días antes del cambio de gobierno. ¿Qué dicen los documentos frente a lo que respondió Verónica Alcocer en Noticias RCN?
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