Avión se salió de la pista durante un aterrizaje en Reino Unido

A través de redes sociales se han difundido varios videos que muestran un incidente protagonizado por un avión de la aerolínea Jet2.

Avión se salió de la pista en pleno aterrizaje

Los hechos habrían ocurrido este domingo 25 de octubre, cuando la aeronave cubría la ruta entre Venecia, Italia, y Birmingham, Reino Unido.

Las imágenes, publicadas por varios usuarios en X, antes Twitter, muestran el momento en que el avión, un Boeing 737-800, se aproxima a la pista para aterrizar. En los videos se observa cómo la aeronave desciende con la cola más inclinada de lo habitual, mientras se acerca al terreno.

Cuando toca tierra, el avión avanza varios metros, pero su parte delantera se desvía hacia el costado derecho de la pista y llega a pasar por una zona de césped. El piloto realiza una maniobra para recuperar la trayectoria y consigue alinear nuevamente la aeronave con la pista de asfalto.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el incidente no habría provocado una emergencia de mayores proporciones y los pasajeros que viajaban desde Venecia habrían podido desembarcar sin inconvenientes.

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido, se señaló que las fuertes ráfagas de viento podrían haber influido en la maniobra de aterrizaje.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la aerolínea ni de las autoridades para confirmar las causas del incidente.

Incidente de un avión de Latam en Perú: se incendió antes de despegar

Por otra parte, días atrás también se registró una emergencia que involucró a una aeronave de Latam Airlines en Perú.

Videos difundidos por usuarios en redes sociales mostraron un incendio en el motor izquierdo del avión. Las llamas se extendieron y alcanzaron parte del ala e incluso una de las llantas, según se aprecia en las imágenes.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la aeronave se preparaba para despegar con destino a Piura, en el norte de Perú.