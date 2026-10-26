CANAL RCN
Internacional

Avión se salió de la pista durante un aterrizaje en Reino Unido

En los videos se observa cómo la aeronave desciende con la cola más inclinada de lo habitual, mientras se acerca al terreno.

Foto: X @AlertaNews24

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
09:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A través de redes sociales se han difundido varios videos que muestran un incidente protagonizado por un avión de la aerolínea Jet2.

Avión se salió de la pista en pleno aterrizaje

Video: un rayo impactó un avión de Latam en pleno vuelo
RELACIONADO

Video: un rayo impactó un avión de Latam en pleno vuelo

Los hechos habrían ocurrido este domingo 25 de octubre, cuando la aeronave cubría la ruta entre Venecia, Italia, y Birmingham, Reino Unido.

Las imágenes, publicadas por varios usuarios en X, antes Twitter, muestran el momento en que el avión, un Boeing 737-800, se aproxima a la pista para aterrizar. En los videos se observa cómo la aeronave desciende con la cola más inclinada de lo habitual, mientras se acerca al terreno.

Cuando toca tierra, el avión avanza varios metros, pero su parte delantera se desvía hacia el costado derecho de la pista y llega a pasar por una zona de césped. El piloto realiza una maniobra para recuperar la trayectoria y consigue alinear nuevamente la aeronave con la pista de asfalto.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, el incidente no habría provocado una emergencia de mayores proporciones y los pasajeros que viajaban desde Venecia habrían podido desembarcar sin inconvenientes.

Entre las primeras versiones sobre lo ocurrido, se señaló que las fuertes ráfagas de viento podrían haber influido en la maniobra de aterrizaje.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial de la aerolínea ni de las autoridades para confirmar las causas del incidente.

Incidente de un avión de Latam en Perú: se incendió antes de despegar

Por otra parte, días atrás también se registró una emergencia que involucró a una aeronave de Latam Airlines en Perú.

VIDEO | Avión de Latam se incendió antes de despegar en el aeropuerto de Lima, Perú
RELACIONADO

VIDEO | Avión de Latam se incendió antes de despegar en el aeropuerto de Lima, Perú

Videos difundidos por usuarios en redes sociales mostraron un incendio en el motor izquierdo del avión. Las llamas se extendieron y alcanzaron parte del ala e incluso una de las llantas, según se aprecia en las imágenes.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la aeronave se preparaba para despegar con destino a Piura, en el norte de Perú.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Donald Trump

Trump puso en duda el triunfo de Lula y mencionó a Joe Biden

Redes sociales

Murió Komanche, uno de los streamers más reconocidos del mundo: esto se sabe

Francia

Ya van más de 1.000 capturados en Francia por las protestas

Otras Noticias

Redes sociales

Westcol recibió críticas tras publicar mensaje por la muerte de Komanche

Westcol pidió respeto tras la muerte de Komanche y recibió críticas.

Torneo BetPlay

Cuadrangulares por el ascenso en Colombia: así quedaron los grupos

El ganador del segundo semeste se enfrantará a Envigado por el primer ascenso a la Liga Betplay; si el club naranja vuelve a obtener el título, ascenderá directamente.

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo: así abrió su precio este lunes 26 de octubre

Accidente de tránsito

Accidente del bus de Kbeto Zuleta deja dos muertos y varios heridos

EPS

Contraloría detecta presuntas irregularidades por más de $454.000 millones en Coosalud EPS