La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) reportó el retiro voluntario de 51.762 productos de higiene oral fabricados por ORL Labs LLC, tras detectar sustancias hormonales en muestras de cremas dentales y enjuagues bucales.

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La medida, iniciada en octubre de 2026, comprende 30.425 cremas dentales y 21.337 enjuagues. Los análisis identificaron progesterona, estradiol o dehidroepiandrosterona (DHEA). El 6 de noviembre, la FDA clasificó el procedimiento como retiro de Clase II.

¿Cuáles son los productos retirados en Estados Unidos?

Las cremas dentales afectadas son Fresh Mint Natural Toothpaste, con 19.247 unidades; Cinnamint Toothpaste, con 7.202; y Bubblegum Kids Natural Toothpaste, dirigida a niños, con 3.976 unidades retiradas.

Entre los enjuagues figuran Fresh Mint Mouthwash, con 12.081 unidades; Cinnamint Kids Mouthwash, con 6.140; y Bubblegum Kids Mouthwash, con 3.116. Las seis referencias corresponden a presentaciones y lotes específicos de ORL Organic Oral Care.

¿Qué deben hacer los consumidores?

La clasificación Clase II contempla posibles efectos adversos temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves es remota. Esto no significa que todas las personas expuestas hayan presentado afectaciones en su salud.

Los consumidores deben revisar el nombre, código de barras y número de lote de sus productos. El retiro corresponde al mercado estadounidense y los artículos afectados han sido distribuidos en Colombia.