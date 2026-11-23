La extorsión es una modalidad delictiva que busca obtener beneficios económicos mediante intimidaciones, amenazas y presiones contra las víctimas.

Frente a este tipo de hechos, las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables y evitar que continúen intimidando a la ciudadanía. En esta ocasión, el trabajo del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) permitió capturar en Bogotá a varias personas señaladas de estar relacionadas con un caso de amenazas extorsivas que dejó a un ciudadano lesionado.

¿Cómo se logró la captura de los presuntos responsables?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, las detenciones se llevaron a cabo en Bogotá, luego de una investigación desarrollada por integrantes del GAULA.

Los capturados serían los presuntos responsables de un hecho de amenazas extorsivas que tuvo como víctima a Víctor Gustavo Barbosa Barbosa, quien resultó lesionado durante estos acontecimientos.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

La Policía identificó al ciudadano y expresó su solidaridad con él, además de desearle una pronta recuperación.

La institución señaló que las capturas buscan impedir que los presuntos responsables continúen intimidando a otras personas mediante amenazas y acciones criminales.

Asimismo, aseguraron que este resultado hace parte de las acciones investigativas para combatir los delitos de extorsión y proteger a la población.