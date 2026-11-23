Miles de ciudadanos en Colombia han enfrentado el mismo dolor de cabeza: llamadas insistentes de casas de cobranza, bloqueos financieros y reportes negativos en centrales de riesgo por préstamos, tarjetas de crédito o planes de telefonía móvil que jamás autorizaron.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2573, el panorama cambia de forma decisiva para las víctimas de suplantación de identidad, estableciendo reglas claras que frenan los cobros indebidos y obligan a las entidades a responder con mayor celeridad.

Hasta ahora, quien descubría una deuda fraudulenta a su nombre solía quedar atrapado en trámites engorrosos, teniendo que demostrar por su cuenta que no había firmado ningún contrato mientras los intereses seguían corriendo y su historial crediticio permanecía afectado.

¿Qué cambia con la nueva ley contra la suplantación en Colombia?

El eje central de la Ley 2573 es impedir que una persona sea obligada a pagar obligaciones derivadas de un fraude en el que su identidad fue utilizada sin consentimiento. Entre los puntos más relevantes de la norma destacan:

Una vez el ciudadano presenta la reclamación formal por suplantación, la entidad financiera, comercial o el operador de telecomunicaciones debe detener las gestiones de cobro asociadas a esa obligación mientras se adelanta la verificación.

La ley ordena que los reportes negativos generados por productos abiertos mediante fraude sean corregidos o eliminados de bases de datos como Datacrédito y TransUnion, evitando que la víctima pierda acceso al sistema financiero por culpa de terceros.

Las empresas que otorgan créditos o activan servicios deben fortalecer sus mecanismos de autenticación. Si fallan en verificar adecuadamente la identidad del solicitante, no pueden trasladar el costo de esa vulnerabilidad al ciudadano.

Mientras el caso esté en estudio, no se pueden aplicar intereses moratorios ni trasladar la supuesta deuda a cobro jurídico.

Paso a paso: ¿cómo reclamar si le cobran un crédito que no pidió?

Si descubre que le están cobrando un préstamo, una tarjeta de crédito o una línea de telefonía móvil que jamás autorizó, lo primero que debe hacer es abstenerse de realizar cualquier pago o abono. Aunque las llamadas de cobranza resulten insistentes, cancelar una cuota «para evitar problemas» puede ser utilizado por la entidad como un reconocimiento tácito de la deuda, lo que dificulta el proceso posterior de reclamación.

Una vez tomada esa precaución, el siguiente paso consiste en radicar una reclamación formal por escrito directamente ante el banco, comercio u operador que genera el cobro, a través de sus canales oficiales de atención. En esa comunicación debe dejar constancia expresa de que desconoce la obligación por haber sido víctima de suplantación de identidad y exigir copia de todos los soportes, contratos, grabaciones o validaciones biométricas con los que supuestamente se aprobó el producto a su nombre.

De manera paralela, es fundamental interponer la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación —ya sea de forma presencial o mediante el portal virtual ADenunciar— por el delito de falsedad personal o estafa. Obtener ese número de radicado respalda jurídicamente su versión y debe anexarse cuanto antes al expediente abierto ante la entidad financiera o de telecomunicaciones para reforzar la solicitud de cancelación de la deuda.

Con el reclamo y la denuncia en curso, debe exigirle a la empresa que suspenda de inmediato cualquier gestión de cobro prejurídico o jurídico y que actualice la información ante las centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion. De acuerdo con la normativa vigente, el reporte negativo originado en un fraude debe ser retirado o marcado en disputa mientras concluye la verificación, evitando así que su historial crediticio siga afectado.

Finalmente, si transcurridos los plazos de ley la entidad no responde de fondo o insiste en cobrar sin presentar pruebas válidas de que usted contrató el servicio, puede escalar el caso ante las autoridades de vigilancia. Si se trata de un banco o entidad financiera, la queja formal debe presentarse ante la Superintendencia Financiera de Colombia; mientras que, si el cobro proviene de un operador celular o un almacén comercial, el trámite corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).