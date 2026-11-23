Un estudio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) revela las cinco grandes tendencias que transforman las vacaciones de fin de año y marcan una nueva forma de entender el descanso en temporada decembrina.

Más que descanso: así viajan los colombianos este fin de año

Viajar en diciembre ya no es solo para dormir más. Hoy, los colombianos buscan cerrar el año recargando energía, reduciendo el estrés y conectando con entornos naturales. Un estudio del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) revela las cinco grandes tendencias que transforman las vacaciones de fin de año y marcan una nueva forma de entender el descanso en temporada decembrina.

Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

Durante décadas, el objetivo principal de salir de viaje en noviembre o diciembre era simplemente pausar la rutina laboral. Sin embargo, el panorama actual muestra a un viajero mucho más consciente, que concibe el turismo como una inversión directa en su salud física, su equilibrio emocional y el fortalecimiento de sus vínculos familiares.

¿Qué buscan los colombianos al planear sus vacaciones de fin de año?

De acuerdo con el estudio de comportamiento del viajero colombiano desarrollado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), las motivaciones principales al armar maletas giran en torno al disfrute genuino, el tiempo de calidad con amigos o familia y la conexión con el entorno. Las cifras del informe confirman este giro en las preferencias:

57 % de los viajeros colombianos elige sus destinos internacionales atraído principalmente por las playas y los paisajes exóticos.

53 % prioriza la belleza natural y la riqueza en biodiversidad al momento de decidir dónde pasar sus días libres.

Los colombianos están buscando cada vez más experiencias que les permitan conectar con la naturaleza, compartir con sus seres queridos y encontrar espacios de bienestar. Son señales claras de una transformación en la manera de viajar y de entender las vacaciones

Explica Ireth Rodríguez, jefa del Departamento de Promoción y Desarrollo del Segmento Vacacional del ICT.

A partir de estos hallazgos, cinco tendencias definen la ruta de quienes viajan en este cierre de año.

Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

1. Turismo de bienestar: viajar para recargar energías y reducir el estrés

El bienestar físico y mental dejó de ser un lujo accesorio para convertirse en el eje central de los itinerarios. Las vacaciones ahora funcionan como una pausa estratégica para bajar el ritmo acelerado, liberar la tensión acumulada durante doce meses y recuperar vitalidad antes de enero. Por ello, ganan protagonismo destinos como Costa Rica, donde es posible integrar descanso, aventura moderada y desconexión en un mismo viaje.

2. Naturaleza y biodiversidad como prioridad frente a las pantallas

Bosques, montañas, playas, volcanes y espacios abiertos encabezan las búsquedas de quienes necesitan alejarse del hiperconectado entorno digital para vivir experiencias auténticas. El contacto directo con la biodiversidad ya no es un plan secundario, sino el criterio decisivo de compra.

Según detalla Rodríguez, esta búsqueda se materializa en actividades al aire libre como sumergirse en aguas termales de origen volcánico, caminar por bosques tropicales, practicar surf o recorrer parques nacionales. La naturaleza se reafirma así como el escenario más efectivo para reconectar con lo esencial.

3. Experiencias con significado y gastronomía local en cada destino

El turista actual quiere regresar a casa con aprendizajes y recuerdos duraderos, no solo con fotografías. Los datos regionales del estudio del ICT respaldan este dinamismo: el 96 % de los viajeros latinoamericanos visita atracciones, el 87 % contrata tours guiados y el 77 % participa activamente en experiencias locales.

Dentro de esta tendencia, la gastronomía con identidad ocupa un lugar clave. Probar platos elaborados con ingredientes frescos, productos de cosecha local y recetas tradicionales permite comprender la cultura del lugar y convierte cada comida en un acto de bienestar.

4. Destinos con estilo de vida: de la filosofía Pura Vida al diseño colombiano

Más allá de los monumentos o paisajes, los viajeros eligen territorios cuyos valores culturales resuenan con sus propias aspiraciones. La meta es absorber esa filosofía de vida y trasladarla a la cotidianidad al regresar.

Este fenómeno ha logrado que la identidad de ciertos destinos trascienda el sector turístico para influir en la moda y el diseño. Un ejemplo reciente es la alianza entre Esencial Costa Rica y la marca colombiana SAJÚ, que lanzaron una edición limitada de gafas inspirada en la filosofía Pura Vida, los volcanes y la estética natural del país centroamericano.

5. Cerrar ciclos y comenzar el nuevo año con una perspectiva renovada

Finalmente, el viaje de fin de año se asume como un ritual de cierre de ciclos y replanteamiento de prioridades personales. Quienes viajan en esta época buscan entornos sostenibles e inspiradores que les permitan arrancar el calendario siguiente con mayor claridad mental.

Con una apuesta institucional enfocada en la sostenibilidad, la innovación y la conservación de su biodiversidad, el ICT consolida a Costa Rica no solo como un destino vacacional, sino como un referente de estilo de vida saludable que sigue marcando pauta entre los viajeros colombianos.