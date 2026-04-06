Hermanos de cinco y ocho años que fallecieron en Meta habrían estado solos durante varias horas

Los habitantes del municipio de Vista Hermosa, Meta, siguen consternados tras la muerte de dos hermanos, de cinco y ocho años, la noche del sábado, 4 de abril.

Versiones preliminares sugieren que los menores estuvieron solos durante varias horas y, tan pronto como sus padres regresaron a casa, los encontraron, al borde de la muerte, dentro de un refrigerador.

De inmediato, fueron trasladados a un centro asistencial; sin embargo, los médicos indican que llegaron sin signos vitales. Versión que el alcalde de Vista Hermosa, Juan Andrés Gómez, corroboró en diálogo con Noticias RCN:

“Es un hecho que hoy nos tiene consternados como municipio. El sábado, en horas de la noche, las autoridades nos informan sobre las 10:00, que los menores llegaron sin signos vitales al hospital del municipio. Los padres manifiestan que salieron en horas de la tarde y al llegar a su casa no los encontraban. Buscaron y estaban en el refrigerador”.

El caso es materia de investigación:

De acuerdo con el alcalde Gómez, una vez se confirmó la muerte de ambos menores, sus cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal “y estamos a la espera de un dictamen claro, con las razones por las que estos menores fallecieron”.

No se tienen reportes en contra de los padres; sin embargo, ellos mismos habrían manifestado que acostumbraban a salir sin los niños:

“Cuando llegaban, los hermanos se escondían para que los buscaran. Ese día salieron a hacer unas diligencias de mercado, dejaron a los niños solos, y cuando llegaron creyeron que los menores estaban escondidos. Los buscaron y, al no encontrarlos en ningún lugar, abrieron un refrigerador. Ellos venden hielo en el barrio Las Brisas, y ahí estaban los dos: una niña de ocho años y un niño de cinco”.

Un llamado a la reflexión:

Tras la muerte de los hermanos de cinco y ocho años, la alcaldía de Vista Hermosa hizo un llamado a la reflexión entre los padres de familia. Según explicaron “ese trágico hecho nos obliga, como sociedad, a reflexionar con urgencia y a recordar que proteger a la niñez no es una opción, es un deber sagrado, porque los niños no deben permanecer solos, no dimensionan los riesgos y confían plenamente en el cuidado de los adultos”.

Y es que “un descuido puede convertirse en una tragedia irreversible en cuestión de minutos, por eso desde la administración municipal hacemos un llamado firme a todos los padres, madres y cuidadores a extremar las medidas de cuidado, supervisión y protección”.