¿Cómo le ha ido a Luis Díaz enfrentando al Real Madrid? Dato sorprendente

Luis Díaz tendrá este martes una nueva oportunidad para escribir una página grande en su carrera europea. El extremo colombiano se medirá por tercera vez como profesional al Real Madrid, el club más laureado del planeta, en un duelo de altísimo voltaje por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El escenario será el Santiago Bernabéu, donde Bayern Múnich abrirá la serie a partir de las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, con el guajiro perfilado como titular en el once de Vincent Kompany.

Para Luis Díaz no será un partido más. Más allá de la magnitud del rival, el colombiano llega con una motivación especial: cobrarse una revancha personal frente a un adversario contra el que todavía no ha logrado mostrar toda su jerarquía. En sus dos antecedentes ante la ‘Casa Blanca’, el atacante no pudo marcar ni asistir, una deuda pendiente que espera saldar en esta nueva noche de Champions.

La final de París, el primer capítulo pendiente

El primer cara a cara de Luis Díaz frente al Real Madrid quedó marcado por la final de la Champions League disputada el 28 de mayo de 2022 en el Stade de France. En aquella ocasión, recién llegado al Liverpool, el colombiano fue titular y protagonizó varios momentos de peligro, pero no logró traducir su esfuerzo en cifras. Finalmente, el conjunto español terminó imponiéndose por la mínima y levantó un nuevo título continental.

A pesar de que dejó buenas sensaciones por su desequilibrio y atrevimiento, aquella noche quedó instalada como una espina en la carrera del guajiro, que sintió de cerca lo que significa enfrentarse al máximo campeón de Europa en una cita definitiva.

Anfield y ahora el Bernabéu: la gran revancha

El segundo episodio se dio el 27 de noviembre de 2024 en Anfield, cuando Liverpool derrotó 2-0 al Real Madrid con anotaciones de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. Díaz volvió a ser inicialista, tuvo despliegue y sacrificio, pero otra vez se quedó sin gol ni asistencia.

Ahora, con la camiseta del Bayern Múnich y un rol mucho más protagónico en el ataque, el colombiano siente que el contexto es ideal para romper esa mala racha. Su velocidad, el uno contra uno y la confianza con la que llega lo convierten en una de las principales armas del cuadro alemán para golpear en Madrid.

La cita de este martes representa mucho más que un partido de cuartos de final: es la posibilidad de que Luis Díaz se sacuda de dos antecedentes discretos ante el Real Madrid y firme, por fin, una actuación a su altura en una de las noches más grandes del fútbol mundial.