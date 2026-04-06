Conmoción en el fútbol: murió legendario arquero y capitán de selección

En Bulgaria hay un profundo dolor debido a que falleció uno de los máximos líderes de su selección de fútbol.

Borislav Mihaylov, que fue el arquero de su país en los Mundiales de 1986 y 1994, murió el pasado 31 de marzo de 2026, a sus 63 años.

Mihaylov defendió a la Selección de Bulgaria en 102 oportunidades y es recordado por ser el capitán y una de las grandes figuras en 1994, cuando la Selección de Bulgaria llegó a las semifinales de la Copa del Mundo.

Además, tras su retiro del fútbol profesional en 1999, Borislav Mihaylov fue vicepresidente de la Unión de Fútbol de Bulgaria entre el 2001 y el 2005.

La Selección de Bulgaria lamentó profundamente la muerte de Borislav Mihaylov, su legendario arquero y capitán

En un comunicado difundido en redes sociales, la Selección de Bulgaria no solo exaltó el legado de Borislav Mihaylov, sino que le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"La Unión Búlgara de Fútbol anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de la leyenda y presidente de la sede durante muchos años, Borislav Mihaylov. Como portero de la selección nacional disputó más de 100 partidos y fue parte fundamental de la generación dorada que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos 1994, que ha sido el mayor éxito en la historia del fútbol búlgaro", se comenzó expresando.

"La Unión Búlgara de Fútbol expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y a todos aquellos que lamentan su pérdida. Un homenaje a su brillante memoria", se complementó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Borislav Mihaylov, el legendario arquero de la Selección de Bulgaria?

Borislav Mihaylov sufrió un derrame cerebral en noviembre de 2025 y, desde ese entonces, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Su deceso ocurrió en Sofía, Bulgaria, la misma ciudad en la que nació en febrero de 1963.

Además, a lo largo de su carrera, Borislav Mihaylov jugó en los siguientes clubes.