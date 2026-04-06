CANAL RCN
Internacional

Conmoción en el fútbol: murió legendario arquero y capitán de selección

La leyenda del fútbol tenía 63 años y se encontraba en su ciudad natal.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Bulgaria hay un profundo dolor debido a que falleció uno de los máximos líderes de su selección de fútbol.

Borislav Mihaylov, que fue el arquero de su país en los Mundiales de 1986 y 1994, murió el pasado 31 de marzo de 2026, a sus 63 años.

Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de importante exarquero
RELACIONADO

Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de importante exarquero

Mihaylov defendió a la Selección de Bulgaria en 102 oportunidades y es recordado por ser el capitán y una de las grandes figuras en 1994, cuando la Selección de Bulgaria llegó a las semifinales de la Copa del Mundo.

Además, tras su retiro del fútbol profesional en 1999, Borislav Mihaylov fue vicepresidente de la Unión de Fútbol de Bulgaria entre el 2001 y el 2005.

La Selección de Bulgaria lamentó profundamente la muerte de Borislav Mihaylov, su legendario arquero y capitán

En un comunicado difundido en redes sociales, la Selección de Bulgaria no solo exaltó el legado de Borislav Mihaylov, sino que le envió un mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"La Unión Búlgara de Fútbol anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de la leyenda y presidente de la sede durante muchos años, Borislav Mihaylov. Como portero de la selección nacional disputó más de 100 partidos y fue parte fundamental de la generación dorada que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Estados Unidos 1994, que ha sido el mayor éxito en la historia del fútbol búlgaro", se comenzó expresando.

"La Unión Búlgara de Fútbol expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y a todos aquellos que lamentan su pérdida. Un homenaje a su brillante memoria", se complementó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Borislav Mihaylov, el legendario arquero de la Selección de Bulgaria?

Borislav Mihaylov sufrió un derrame cerebral en noviembre de 2025 y, desde ese entonces, su estado de salud fue desmejorando de manera paulatina.

Murió joven futbolista colombiano: le dispararon en varias ocasiones
RELACIONADO

Murió joven futbolista colombiano: le dispararon en varias ocasiones

Su deceso ocurrió en Sofía, Bulgaria, la misma ciudad en la que nació en febrero de 1963.

Además, a lo largo de su carrera, Borislav Mihaylov jugó en los siguientes clubes.

  • PFC Levski Sofia (Bulgaria): entre 1981 y 1989.
  • Os Belenenses (Portugal): entre 1989 y 1991.
  • FC Mulhouse (Francia): entre 1992 y 1994.
  • PFC Botev Plovdiv (Bulgaria): entre 1994 y 1995.
  • Reading FC (Inglaterra): entre 1995 y 1997.
  • PFC Slavia Sofia (Sofia): entre 1997 y 1998.
  • FC Zúrich (Suiza): en 1998.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nasa

Astronautas de la misión Artemis II perderán comunicación temporalmente con la Tierra

Nasa

Las horas clave de la llegada de Artemis II a la luna este lunes 6 de abril

Artistas

Tekashi 6ix9ine contó detalles inéditos sobre la convivencia con Nicolás Maduro en prisión

Otras Noticias

Luis Díaz

¿Cómo le ha ido a Luis Díaz enfrentando al Real Madrid? Dato sorprendente

Luis Díaz enfrentará por tercera vez al Real Madrid por Champions League. Así le ha ido al guajiro contra la Casa Blanca.

Viral

"El de arriba me dio una oportunidad": Joven que fue salvado por cadena humana reveló cómo sucedió todo

Yefferson Pulgarín fue llevado por la violenta corriente en Manrique y rescatado por vecinos.

Ofertas de empleo

Importante país en Europa busca personas para trabajar y vivir gratis allí: estos son los requisitos

La casa de los famosos

Se tomó impensada decisión de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esta es

Semana Santa

Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho