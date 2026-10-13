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Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 13 de octubre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Mañana Express

octubre 13 de 2026
10:51 a. m.
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  • Un dragoneante del Inpec identificado como Bryan Rangel fue acribillado en Cúcuta, la víctima habría salido de su turno en la cárcel Modelo y le estaba poniendo gasolina a su vehículo en una estación de servicio cuando fue atacado por sicarios.
  • La guerra del Soat de las ambulancias puso en riesgo a los peatones de la carrera 97 con avenida La Esperanza en Bogotá. Los conductores de dos ambulancias convirtieron un andén en una pista de carreras.
  • Una discusión entre dos amigos en la localidad de Suba terminó en tragedia. En medio de los tragos y de insultos, uno de ellos sacó un revólver y le disparó a su propio amigo.
  • Con cascos y botas, dos hombres se hicieron pasar por trabajadores del metro para saquear 11 rieles en el barrio El Amparo. Gracias a la comunidad que avisó a tiempo, la Policía los pilló con permisos falsos y evitó el robo.
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