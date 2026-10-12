Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 12 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 12 de 2026
09:40 p. m.
09:40 p. m.
- MinInterior les pone la lupa a contratos millonarios de la Dirección Nacional de Bomberos en época electoral
- Trump estaría considerando retirar los aranceles a las importaciones colombianas por petición de De la Espriella
- El anterior Gobierno habría ocultado las cifras sobre minería ilegal los últimos tres años