Hallan sin vida a reconocida cocinera tradicional en Cartagena: esto se sabe

Una tragedia conmocionó a Cartagena luego de que una mujer, identificada como Rosa Altamar, reconocida matrona de la cocina tradicional con más de una década de participación en los festivales del frito y del pastel cartagenero, fue encontrada sin vida en su vivienda junto a su inquilino de 30 años. La primera hipótesis apunta a una asfixia por inhalación de gases.

RELACIONADO Turista en aparente estado de embriaguez dañó una escultura en Cartagena

¿Qué se sabe sobre la muerte?

El hallazgo se produjo en el barrio Escallón Villa, donde las autoridades encontraron a ambas víctimas sin vida.

Según las primeras investigaciones, Altamar, de 55 años, se habría quedado dormida mientras preparaba pasteles con el gas encendido, lo que habría provocado el fatal desenlace.

"Todo lo que son los sistemas de gas instalados a la cocina deben tener un mantenimiento periódico, unas revisiones periódicas. Cuando haya cualquier tipo de falla, también es importante que se haga algún tipo de revisión técnica por personal competente", aseguró José Alarcón del cuerpo de bomberos de Cartagena.

Lo que debía ser una noche más de preparación culinaria entre ollas y sabores tradicionales, terminó en tragedia para una de las figuras más queridas de la gastronomía cartagenera.

Rosa Altamar había dedicado más de 10 años a preservar las tradiciones culinarias de la región a través de su participación en festivales locales.

Las autoridades aprovecharon el lamentable suceso para entregar recomendaciones de seguridad a la ciudadanía.

RELACIONADO Ofrecen en Cartagena una recompensa de 50 millones por presuntos integrantes de bandas que realizan robos en manada

"De igual manera, cuando vayamos a dejar las cocinas desatendidas por un tiempo, lo mejor es cerrar válvulas, tener en cuenta que las condiciones de ventilación son importantes”, añadió el representante de Bomberos.

Las circunstancias exactas de ambas muertes son materia de investigación por parte de las autoridades y Medicina Legal, quienes trabajan para determinar la causa real del deceso.

Los investigadores examinarán las instalaciones de gas de la vivienda y realizarán las respectivas necropsias para confirmar si efectivamente se trató de una intoxicación por gases.