Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 14 de junio de 2026

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junio 14 de 2026
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  • El secuestro y asesinato de dos turistas en Buenaventura dejó al descubierto el poder y la crueldad de los Shottas. Así cayeron los presuntos responsables de este crimen que conmocionó al país.
  • Ciudadanos en el norte de Bogotá denunciaron un presunto caso de agresión contra un menor de edad. Un extranjero fue detenido y tres niños fueron valorados médicamente.
  • Se baja el telón de la campaña presidencial tras los cierres de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
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