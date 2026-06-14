Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / domingo 14 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 14 de 2026
08:21 p. m.
08:21 p. m.
- El secuestro y asesinato de dos turistas en Buenaventura dejó al descubierto el poder y la crueldad de los Shottas. Así cayeron los presuntos responsables de este crimen que conmocionó al país.
- Ciudadanos en el norte de Bogotá denunciaron un presunto caso de agresión contra un menor de edad. Un extranjero fue detenido y tres niños fueron valorados médicamente.
- Se baja el telón de la campaña presidencial tras los cierres de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.