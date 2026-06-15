Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 15 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 15 de 2026
04:15 p. m.
04:15 p. m.
- Disidencias estarían exigiendo cédulas para suplantar votantes en las elecciones de segunda vuelta.
- Hospital General de Medellín suspende atención a algunos pacientes por millonarias deudas de las EPS.
- Feminicidio en Ciudad Bolívar: hallan sin vida a joven de 19 años en Meissen.