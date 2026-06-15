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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 15 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 15 de 2026
04:15 p. m.
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  • Disidencias estarían exigiendo cédulas para suplantar votantes en las elecciones de segunda vuelta.
  • Hospital General de Medellín suspende atención a algunos pacientes por millonarias deudas de las EPS.
  • Feminicidio en Ciudad Bolívar: hallan sin vida a joven de 19 años en Meissen.
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