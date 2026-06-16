Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO

La Selección de Francia, que es una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, debutará este martes 16 de junio.

'Les Bleus', en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, situado en East Rutherford, enfrentarán a la Selección de Senegal.

Los dirigidos por Didier Deschamps se encuentran en el grupo I de la Copa del Mundo junto a 'Los leones de la Teranga', Irak y Noruega.

¿A qué hora es el partido entre Francia vs. Senegal, por la Copa del Mundo 2026?

El encuentro entre los franceses y senegaleses está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Colombia).

En sus últimos dos amistosos, la Selección de Francia perdió 1-2 vs. Costa de Marfil y le ganó 3-1 a Irlanda del Norte con un triplete de Michael Olise.

Mientras tanto, la Selección de Senegal perdió 3-2 vs. Estados Unidos, que es uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, y empató 0-0 con Arabia Saudita.

¿Dónde ver en vivo y en directo el partido entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026?

El duelo entre Francia vs. Senegal podrá verse en vivo a través de las señales de DSports, DGO y Paramount+.

Además, los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de escuchar la narración a través de La FM, en donde iniciará la transmisión a las 2:00 de la tarde.

¿Cuándo volverían a jugar Francia y Senegal en el Mundial 2026?

Francia y Senegal jugarán el 22 de junio de 2026 por la segunda fecha de la Copa del Mundo 2026.

Los 'tricolores' enfrentarán a Irak, en el Estadio de Filadelfia, a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia).

Entre tanto, la Selección de Senegal se medirá ante Noruega, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a las 7:00 de la noche (hora de Colombia).