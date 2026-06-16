Anuncian suspensión de pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor: estas son las nuevas fechas
Desde el Departamento de Prosperidad Social se anunció la decisión.
Noticias RCN
07:47 a. m.
Dos de los programas más importantes del Gobierno Nacional serán suspendidos provisionalmente en este mes de junio. Se trata de Colombia Mayor y Renta Ciudadana, subsidios que benefician a adultos mayores y ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Prosperidad Social, este quinto de ciclo de pagos se suspende para "proteger a las personas beneficiarias de cualquier intento de presión, desinformación o uso indebido de los programas sociales con fines políticos", se leyó.
Además de ello, se informó que el congelamiento de este pago busca "evitar interferencias con la jornada democrática y asegurar que la entrega de los recursos se realice en condiciones de normalidad y confianza".
Nuevas fechas de pago de Renta Ciudadana y Colombia Mayor
El DPS anunció que las entregas se suspenderán los días 19, 20 y 21 de junio y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio. Es decir, quienes tienen programado su pago hasta el 18, sí podrán recibirlo.
Vale recordar que estos programas benefician a 3 millones de personas mayores en todo el territorio nacional, para lo cual invertirá 649.192 millones de pesos. La entrega de los recursos está a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con presencia en áreas urbanas y rurales de todo el país.
Prosperidad Social también alertó a los beneficiarios y participantes de los programas a no dejarse engañar por campañas electorales que incentivan a la participación política utilizando el nombre de la entidad o los programas.
Links oficiales para recibir los pagos de estos programas
- Correo Electrónico exclusivo para denuncias de posibles hechos de corrupción: soytransparente@prosperidadsocial.gov.co
- Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV.
- Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.
Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.
- Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.