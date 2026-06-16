Anuncian suspensión de pagos de Renta Ciudadana y Colombia Mayor: estas son las nuevas fechas

Dos de los programas más importantes del Gobierno Nacional serán suspendidos provisionalmente en este mes de junio. Se trata de Colombia Mayor y Renta Ciudadana, subsidios que benefician a adultos mayores y ciudadanos en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Prosperidad Social, este quinto de ciclo de pagos se suspende para "proteger a las personas beneficiarias de cualquier intento de presión, desinformación o uso indebido de los programas sociales con fines políticos", se leyó.

Además de ello, se informó que el congelamiento de este pago busca "evitar interferencias con la jornada democrática y asegurar que la entrega de los recursos se realice en condiciones de normalidad y confianza".

Nuevas fechas de pago de Renta Ciudadana y Colombia Mayor

El DPS anunció que las entregas se suspenderán los días 19, 20 y 21 de junio y se retomarán entre el 22 y el 24 de junio. Es decir, quienes tienen programado su pago hasta el 18, sí podrán recibirlo.

Vale recordar que estos programas benefician a 3 millones de personas mayores en todo el territorio nacional, para lo cual invertirá 649.192 millones de pesos. La entrega de los recursos está a cargo de SuperGiros y SuRed, operadores que cuentan con presencia en áreas urbanas y rurales de todo el país.

Prosperidad Social también alertó a los beneficiarios y participantes de los programas a no dejarse engañar por campañas electorales que incentivan a la participación política utilizando el nombre de la entidad o los programas.

Links oficiales para recibir los pagos de estos programas