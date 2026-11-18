Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / miércoles 18 noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 18 de 2026
11:24 a. m.
11:24 a. m.
- Las autoridades capturaron en El Playón, Santander, al presunto asesino de un joven de 23 años. Tenía una condena vigente de 17 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor.
- Rescatan a un niño de 10 años que estaba secuestrado. Con engaños lo sacaron de su casa y lo alejaron de su familia.
- Exclusivo: Habla exguerrillero que hizo parte del anillo de seguridad del antiguo secretariado de las Farc. En sus declaraciones, salpica directamente a Sandra Ramírez.
- Emiliano sueña con dar sus primeros pasos y su mamá no se rinde. Tiene 9 años, tiene parálisis cerebral y su familia busca una oportunidad para que pueda acceder a un tratamiento en México.
- En Cajicá, Cundinamarca, un auxiliar de Policía se convirtió en el profe de inglés de 22 niños y su noble iniciativa terminó siendo premiada en Barranquilla, durante la gala de Excelencia Policial 2026.