Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / martes 17 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 18 de 2026
06:15 a. m.
06:15 a. m.
- Estados Unidos vivió una jornada de fallas en varios sistemas de comunicaciones y seguridad. La agencia de seguridad nacional reportó la caída de su red interna de comunicaciones.
- Milagro Week en Nueva York: Colombia busca atraer nuevas inversiones internacionales.
- Fiscalía imputó a Hollman Morris por presunta agresión sexual a una periodista en España.
- Dos familias viven la tragedia del secuestro. En Norte de Santander las hermanas Sayved Durán Ortega y Vanessa Sanguino Ortega fueron plagiadas por criminales cuando se desplazaban del municipio de Tibú a Cúcuta.