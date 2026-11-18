La industria de la comida rápida en Estados Unidos enfrenta un nuevo sacudón financiero. Tasty Chick’n LLC, uno de los principales operadores franquiciados de Yum! Brands, se acogió formalmente a la protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Texas.

La compañía, con sede en Plano, Texas, gestiona un portafolio de 84 restaurantes —75 locales exclusivos de KFC y nueve establecimientos compartidos de KFC-Taco Bell— distribuidos en 10 estados del país.

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De acuerdo con los documentos judiciales presentados por el director ejecutivo de la firma, Thomas M. Scott, la solicitud de quiebra bajo el Capítulo 11 responde a una combinación crítica de tres años consecutivos de caída en las ventas y un aumento sostenido en los costos operativos, de alimentos, mano de obra y arrendamientos.

Las cifras reflejan el deterioro progresivo de los márgenes de ganancia de la compañía desde su fundación en 2021. Las ventas registraron una contracción del 11,4 % en el año fiscal 2024, seguida de una caída del 1,4 % en 2025 y un retroceso adicional del 2,8 % en lo que va de 2026.

Por otro lado, la rentabilidad a nivel de restaurante se desplomó del 11,8 % en 2023 a apenas un 4 % en 2026. Tasty Chick’n reportó pasivos estimados entre 100 y 500 millones de dólares, incluyendo cerca de 73 millones de dólares en deuda financiada con acreedores como MidCap Financial Trust.

Esto pasará con los restaurantes en los 10 estados

Los locales afectados por la reestructuración se ubican en Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Kentucky, Misisipi, Misuri, Tennessee y Virginia, siendo Florida (23 locales) y Tennessee (22 locales) los mercados con mayor presencia.

Para evitar el cierre inmediato de sus operaciones vigentes y proteger los empleos de sus cerca de 1.646 trabajadores, Tasty Chick’n solicitó una línea de financiamiento de hasta 20 millones de dólares bajo la modalidad de deudor en posesión (DIP) con MidCap Financial Trust.

El objetivo central del proceso bajo el Capítulo 11 será ejecutar una venta supervisada por el tribunal de su portafolio de restaurantes —ya sea en bloque o por mercados geográficos— para maximizar el valor de los activos y garantizar la continuidad operativa de las sucursales bajo nuevos propietarios.