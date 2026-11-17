Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 17 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 17 de 2026
12:05 p. m.
12:05 p. m.
- Hombres armados se llevaron a Juan Salazar Romero, un ganadero de 68 años, en el sur del Cesar. La víctima es el papá de la expersonera de Tamalameque, quien también estuvo secuestrada durante 9 meses.
- Cinco familias vuelven a respirar tranquilas tras el rescate de sus seres queridos. Las autoridades lograron liberar a estas cinco personas gracias a la captura de alias Primo Gay.
- Tres delincuentes que se hacían pasar por agentes de la Sijín fueron capturados en el norte de Bogotá. Fueron sorprendidos justo después de robarle a un ciudadano una cadena de oro avaluada en 10 millones de pesos.
- Más de 700 uniformados se tomaron el departamento de Nariño con la ‘Operación Tiger’, que dejó 56 personas capturadas, seis cabecillas fuera de circulación y seis estructuras delincuenciales desarticuladas.
- Capturaron en Puente Aranda a Juan Daniel Orellanos, alias El Gordo, uno de los cabecillas urbanos del ELN. Era buscado por extorsionar comerciantes en el sector de Cenabastos en Cúcuta.