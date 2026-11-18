Guadalajara de Buga, hogar del Señor de los Milagros, ha estado trabajando en hacerse un lugar entre las ciudades que mandan la parada en turismo religioso.

Con 133.000 habitantes, en la semana de las rogativas, realizada en septiembre de 2025, recibió a poco más de 220.000 visitantes.

Según la alcaldesa, Karol Vanessa Martínez, “desde que” inició su administración, tenía “claro que uno de los propósitos fundamentales era lograr posicionar a Buga en turismo religioso mundial”.

Visitantes extranjeros han aumentado en cerca de un 40%:

Los esfuerzos de Buga y su gente para posicionarse como ciudad de turismo religioso internacional han llevado a incrementar los visitantes extranjeros hasta en un 40%.

“Es parte”, según la alcaldesa Martínez, “de un trabajo que hemos venido realizando, mostrando la ciudad, posicionándola y buscando que los peregrinos no solo lleguen a la basílica del Señor de los Milagros, sino también completen una ruta turística, que pernocten en nuestra ciudad. Esto es un ecosistema turístico y se trabaja con el sector privado, los hoteles, el sector gastronómico, etc.”.

Buga en la red mundial de turismo religioso y la red latinoamericana de turismo deportivo:

El interés de Buga —en el corazón del Valle del Cauca— por conectar con sus tradiciones religiosas y la historia del Señor de los Milagros, fue recompensado en los últimos años:

“En 2024 el municipio entró a formar parte de la red mundial de destinos de turismo religioso; lo que logra posicionarnos al lado de ciudades importantes como Fátima, en Portugal; Roma, en Italia; La Meca, en Arabia Saudí, y Jerusalén, en Israel”.

Además, la administración ha apostado en los últimos años por “Buga como destino de grandes inversiones”. De acuerdo con la alcaldesa: “Posicionamos a la ciudad en turismo religioso y turismo deportivo. Justamente ayer Buga entró a formar parte de la red latinoamericana de turismo deportivo”.