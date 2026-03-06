Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 3 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 03 de 2026
08:24 a. m.
08:24 a. m.
- Los denominados 'pinchallantas' siguen haciendo de las suyas en Bogotá a pesar de los operativos de las autoridades. Descubrimos una nueva modalidad que usan para afectar a los conductores.
- Dos ataques con drones en El Tarra y Convención, Norte de Santander. Dos personas resultaron heridas y dos más murieron.
- Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella y aseguró que tendría un éxito rotundo de ganar las elecciones.