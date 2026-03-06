¿Armando Benedetti podría llegar a la campaña de Iván Cepeda?

El reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldando explícitamente al candidato Abelardo de la Espriella, ha generado un intenso debate de cara a lo que pasará en la segunda vuelta.

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Juan Espinal, representante del Centro Democrático y senador electo, destacó el apoyo del mandatario: “Lo recibo de manera positiva. Estados Unidos ha sido un aliado fundamental para nuestro país”.

¿Cómo se percibe el apoyo de Trump a De la Espriella?

Frente a las críticas que ha tenido este mensaje, el congresista recordó cuando el presidente Gustavo Petro se pronuncia sobre procesos electorales en otros países, tales como el de Argentina o Bolivia.

Por su parte, el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landínez, rechazó las declaraciones de Trump.

“Creo que el mundo ha evolucionado y entendemos que la soberanía de los países y estados le corresponde a su pueblo. No puede haber interferencias de otros gobiernos de manera tan directa y descarada apoyando a algún candidato”, sostuvo Landínez.

El debate también abordó la controversia relacionada con los cuestionamientos del presidente Petro acerca de los resultados electorales de la primera vuelta. El congresista del Pacto Histórico defendió el derecho del mandatario a expresar dudas.

¿El Pacto Histórico recibiría a Benedetti en la campaña?

Landinez aseguró que el “26 de mayo se modificó el censo electoral por fuera de los términos que habían concebido siempre en las elecciones”. Es importante mencionar que la Registraduría, Procuraduría, el CNE y los organismos internacionales han enfatizado que no hubo fraude.

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Otro punto de tensión en La Mesa Ancha fue la posible incorporación del ministro del Interior, Armando Benedetti, a la campaña de Iván Cepeda. Frente a ello, el representante del Pacto Histórico indicó que el jefe de cartera tiene buenas relaciones con otros sectores.

En ese orden de ideas, su participación ayudaría para “poder llegar a la gente de centro”. Recordó el impacto que tuvo en 2022 para la campaña de Petro.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.