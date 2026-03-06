Melissa Gate rompió el silencio y habló de su voto en la segunda vuelta presidencial: ¿qué dijo?

Después de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, Melissa Gate, en su cuenta de Instagram, colocó emoticones de aplausos en una publicación de Abelardo de la Espriella.

Tras esa reacción, algunos de sus internautas estuvieron a favor, mientras que otros la cuestionaron.

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Y es que, según dijo la misma Melissa Gate, muchos de sus seguidores le preguntaron que por qué si ella se consideraba animalista apoyaba al candidato, teniendo en cuenta las declaraciones que él había realizado sobre los gatos.

En consecuencia, en medio de esa coyuntura, la exfinalista de La Casa de los Famosos Colombia realizó un en vivo y habló sin filtros de la segunda vuelta presidencial. ¿Qué dijo?

¿Por quién votará Melissa Gate en la segunda vuelta presidencial? Esto dijo

En una transmisión que se emitió en TikTok, Melissa Gate manifestó que leyó las propuestas de los dos candidatos que se disputarán la segunda vuelta, pero que no está de acuerdo con ninguno.

Por lo tanto, de acuerdo con lo expresado, no apoyará a ninguno el próximo 21 de junio de 2026.

"Me pasé toda la tarde investigando de política en Colombia para hablar con ustedes del tema y disculparme por lo que hice. Uno desde la ignorancia y el desconocimiento puede hablar mucho", planteó.

"Por eso, ahora que leí, digo que no votaré por nadie. Yo a veces por pereza no investigo", agregó.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Melissa Gate tras su última declaración?

Luego de que se hicieron virales las declaraciones que Melissa Gate dijo en la transmisión de TikTok, algunos internautas la entendieron, mientras que otros le comunicaron que es muy importante votar.

"Estoy de acuerdo contigo", "yo tampoco quiero votar porque ninguno me parece una opción", "te quiero, pero hay que votar", "también es importante tener en cuenta el voto en blanco'" e "investigar siempre es fundamental", han sido algunas de las reacciones.