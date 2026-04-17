CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 17 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 17 de 2026
09:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Bandidos mexicanos robaban en Bogotá: engañaban a conductores de app para llevarse sus vehículos
  • Violento asalto en Bogotá: cuatro hombres intimidan a pareja y su hijo para robar motos eléctricas
  • Delincuentes se hacen pasar por clientes para robar en restaurantes de Bogotá
  • Elecciones presidenciales ¿Cuál es el panorama actual de la violencia política en Colombia?
  • FMI y Banco Mundial reanudan relaciones con Venezuela, suspendidas desde 2019
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / jueves 16 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 16 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 16 de abril de 2026

Otras Noticias

Redes sociales

“Sostuve hasta donde pude”: novia de Tebi Bernal habría confirmado la ruptura con el famoso

La modelo rompió el silencio en sus redes sociales y habló sobre cómo ha enfrentado la polémica mediática en internet.

Boyacá

Designan alcalde encargado en Tunja tras nulidad en la elección de Mikhail Krasnov

El Gobernador de Boyacá designó como alcalde encargado a Carlos Gabriel Hernández Carrillo.

Irán

Irán reabre el estrecho de Ormuz y avanza el proceso de desminado de la zona

Enfermedades

Día Mundial de la Voz: claves para detectar a tiempo enfermedades graves

Trabajo

Los países de América Latina que más trabajan: en qué puesto está Colombia