La controversial propuesta del presidente Petro para Venezuela: "Tienen que cogobernar unos años"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este viernes 17 de abril la creación de un esquema de “cogobernanza” temporal en Venezuela, en el que el oficialismo y la oposición compartan el poder durante uno o dos años.

Según explicó, esta fórmula permitiría reconstruir la confianza política entre las partes y abrir el camino hacia elecciones verdaderamente libres.

La iniciativa fue presentada durante su intervención en RTVE y EFE, señalando que factores como la exclusión de la oposición y las sanciones internacionales fueron clave para que no se dieran elecciones libres en el pasado.

Cogobernanza en Venezuela: la propuesta de Petro

El mandatario sugirió que este modelo de transición política estaría inspirado en experiencias históricas como el Frente Nacional, un acuerdo entre liberales y conservadores en Colombia que permitió alternar el poder tras un periodo de violencia.

Yo lo que he propuesto es hacer algo que se hizo en Colombia para hacer la paz en esa época, liberales y conservadores, que fue cogobernar un tiempo para darse confianza.

Según el presidente, el objetivo central de la cogobernanza sería reducir la polarización y garantizar condiciones equitativas antes de convocar a elecciones. En cuanto al tiempo de esta propuesta, indicó que sería por uno o dos años.

Petro y la alternativa para Venezuela: sin petróleo

Por otro lado, el presidente Petro planteó que esta etapa de transición debería ir acompañada de un cambio estructural en el modelo económico venezolano, disminuyendo la dependencia del petróleo. En sus palabras, esta industria ha sido “la maldición” del país, afectando su soberanía y estabilidad.