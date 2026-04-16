Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 16 de abril de 2026

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abril 16 de 2026
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  • Asociaciones médicas y de pacientes cuestionan la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud. Aseguran que el sistema de salud está en inminente riesgo.
  • La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Laura Moreno y mantuvo la prescripción de Jessy Quintero, por el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares.
  • Un urólogo fue capturado en su consultorio en Medellín, señalado de haber abusado sexualmente a más de 50 pacientes en los últimos 20 años.
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