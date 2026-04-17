Día Mundial de la Voz: claves para detectar a tiempo enfermedades graves

La voz puede ser una señal de alerta que muchos pasan por alto. Cada 16 de abril, el Día Mundial de la Voz busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar este recurso esencial y, sobre todo, de consultar a tiempo ante síntomas persistentes que podrían esconder enfermedades graves como el cáncer de laringe.

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De acuerdo con especialistas en otorrinolaringología, los problemas vocales no siempre son simples afecciones pasajeras.

Aunque la disfonía o afonía suelen asociarse al uso excesivo de la voz, también pueden estar relacionadas con patologías más complejas, incluso tumorales.

¿Qué síntomas de alerta del cáncer de laringe no se deben ignorar?

Uno de los principales signos de alarma es la ronquera persistente. Expertos coinciden en que si un cambio en la voz dura más de dos o tres semanas, es fundamental acudir a un especialista.

Otros síntomas que pueden indicar un problema más serio incluyen dolor de garganta constante, dificultad para tragar, molestias al respirar o incluso dolor de oído. También puede aparecer una masa en el cuello, señal de que la enfermedad podría estar avanzando.

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El cáncer de laringe, que se origina en las cuerdas vocales, representa cerca del 2 % de todos los tumores en el organismo y una proporción significativa de los cánceres de cabeza y cuello. Su detección temprana es clave, ya que aumenta considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso.

¿Por qué es clave detectar a tiempo los síntomas del cáncer de laringe?

El diagnóstico precoz marca la diferencia. Cuando se identifica en etapas iniciales, el cáncer de laringe puede tener tasas de curación que alcanzan hasta el 90 %, dependiendo de su extensión.

Factores como el tabaquismo y el consumo de alcohol son determinantes en su desarrollo. De hecho, más del 90 % de los casos están relacionados con el consumo de tabaco, lo que refuerza la importancia de la prevención.

En este contexto, el Día Mundial de la Voz no solo invita a cuidar la forma en que se utiliza la voz, sino también a prestar atención a las señales del cuerpo. Ignorar síntomas aparentemente leves puede retrasar diagnósticos que, tratados a tiempo, tienen mejores pronósticos.

La recomendación de los especialistas es clara: ante cualquier alteración persistente en la voz, lo más prudente es consultar. Escuchar la voz —literalmente— puede ser una herramienta clave para detectar a tiempo enfermedades que ponen en riesgo la vida.