Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 16 de abril de 2026

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abril 16 de 2026
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  • Comercio cerrado, colegios sin clases y calles solas es el panorama en Riohacha por cuenta de las amenazas criminales. El Ejército ya hace patrullajes.
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