Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 16 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 16 de 2026
08:36 p. m.
08:36 p. m.
- Alto funcionario de Estados Unidos se pronunció frente a las amenazas en contra de los candidatos presidenciales, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.
- Disidencias de las Farc secuestraron a cuatro jóvenes en Jamundí, Valle del Cauca, quienes participaban en un evento de la Alcaldía.
- Comercio cerrado, colegios sin clases y calles solas es el panorama en Riohacha por cuenta de las amenazas criminales. El Ejército ya hace patrullajes.