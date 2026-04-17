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“Sostuve hasta donde pude”: novia de Tebi Bernal habría confirmado la ruptura con el famoso

La modelo rompió el silencio en sus redes sociales y habló sobre cómo ha enfrentado la polémica mediática en internet.

Foto: IG @alejandrasalguero04 y Canal RCN
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abril 17 de 2026
11:23 a. m.
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Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 han desatado todo tipo de comentarios en redes sociales a raíz de los acontecimientos que se han suscitado durante los cuatro meses de competencia que ya llevan hasta el momento.

Sin embargo, uno de los temas de mayor discusión corresponde al presunto romance que protagonizó Tebi Bernal junto a Alexa Torres, quienes incluso se dieron románticos besos y afirmaron que todo habría sido parte de una estrategia.

No obstante, el tema ya ha generado conversación entre sus respectivas parejas que se encuentran en el mundo exterior. Por esto, las más recientes declaraciones de la pareja de Tebi Bernal ya son virales en redes.

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¿Qué dijo la novia de Tebi Bernal en redes?

En las horas más recientes, Alejandra Salguero, pareja del participante de La Casa de los Famosos 2026, tomó sus redes sociales para responder a la lluvia de críticas y comentarios negativos que ha recibido por medio de las redes sociales. Pese a que manifestó que su objetivo no es crear ningún tipo de contenido, expresó su necesidad por recibir “respeto y prudencia”.

“Las acciones de las demás personas no las manejo yo, solo me responsabilizo por lo que yo haga. Nada de lo que dicen tirándome hate es real y no me interesa convencerlos a ustedes. Sostuve hasta donde pude con amor y eso es lo que me queda”, explicó.

Salguero también recalcó que se siente “cansada” de ver críticas en sus redes ya que también dijo que no se siente interesada por ver el programa y saber lo que ocurre dentro de allí.

Pese a que no afirmó que se trate de La Casa de los Famosos Colombia, cientos de fanáticos asociaron sus respuestas con la presunta finalización que le habría dado a su relación con el participante.

“Quiero pedirles por favor mucho respeto y prudencia. No sé hasta dónde los puede llevar el fanatismo, pero la verdad yo ni veo el programa y ya hace mucho dejé eso a un lado porque ya no me interesa en lo absoluto ya nada que ver con eso. Bájenle un poquito porque son pesados”, finalizó.

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¿Qué ocurrió entre Tebi y Alexa?

Por otro lado, el vínculo entre Tebi y Alexa ha sufrido rotundos giros durante las semanas más recientes ya que varias de las actividades han hecho que su relación cambie. Pese a que se especuló un presunto gusto, en las últimas horas ambos protagonizaron una discusión convivencial por las labores de aseo en el baño.

Así mismo, durante la proyección del cine, en el loft de la casa, Alexa observó varias conversaciones en donde Tebi y Alejandro hablaron de manera negativa sobre ella.

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