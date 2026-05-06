Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 5 de junio de 2026

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junio 05 de 2026
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  • Fiscalía avanza en la investigación por el asesinato del joven estudiante de la Uniminuto, Freddy Santiago Guzmán. En las últimas horas, el CTI capturó en el norte de Bogotá a otro presunto implicado en el crimen.
  • Sigue la emergencia en una mina de carbón de Sutatausa, en donde se registró una explosión en las últimas horas. Hasta el momento se reporta un trabajador muerto, uno rescatado y cuatro más desaparecidos.
  • Este 7 de junio se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, un hecho que marcó la historia política reciente del país.
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