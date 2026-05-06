Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / viernes 5 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 05 de 2026
08:33 a. m.
08:33 a. m.
- Fiscalía avanza en la investigación por el asesinato del joven estudiante de la Uniminuto, Freddy Santiago Guzmán. En las últimas horas, el CTI capturó en el norte de Bogotá a otro presunto implicado en el crimen.
- Sigue la emergencia en una mina de carbón de Sutatausa, en donde se registró una explosión en las últimas horas. Hasta el momento se reporta un trabajador muerto, uno rescatado y cuatro más desaparecidos.
- Este 7 de junio se cumple un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, un hecho que marcó la historia política reciente del país.