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¿Qué tanto cambió el precio del dólar en Colombia hoy 5 de junio de 2026? ¡Así abrió!

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 5 de junio de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

junio 05 de 2026
08:27 a. m.
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El dólar en Colombia abrió este 5 de junio de 2026, en el cierre de la semana, en XXXX pesos.

En medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado reportó un precio de 3.565,32 pesos, bajando exactamente 7.53 pesos respecto a la del 4 de junio.

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Precio del dólar en Colombia hoy 5 de junio de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) registró una disminución de 81.26 pesos frente al viernes 29 de mayo de 2026, lo que equivale a una variación negativa del 2.23 %.

En comparación con el 5 de mayo de 2026, el dólar acumula una caída de 142.26 pesos, correspondiente al 3.84 %.

El balance anual refleja un descenso más marcado. Respecto al 5 de junio de 2025, la TRM es 542.43 pesos inferior, lo que equivale a una diferencia del 13.21 %.

Además, los datos también muestran una reducción de 191.76 pesos desde el inicio de 2026, cifra que representa una baja del 5.1 %.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta de dólares hoy 5 de junio de 2026

En la mañana de este 5 de junio de 2026, las casas de cambio de las principales ciudades del país, en promedio, han fijado las siguientes tarifas:

Nueva variación a tener en cuenta en el precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 4 de junio de 2026
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  • Bogotá: 3.650 pesos para que compren los dólares y 3.720 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.550 pesos para que compren los dólares y 3.700 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que compren los dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.640 pesos para que compren los dólares y 3.750 pesos para que los vendan.
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