Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 9 de octubre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 09 de 2026
11:03 a. m.
11:03 a. m.
- Avalancha convirtió las calles de Santiago de Chile en ríos de lodo, arrastró vehículos y hasta un bus con pasajeros. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas, dejaron escombros por todas partes y un saldo de al menos seis personas heridas.
- Varias personas denuncian que una mujer se habría aprovechado de su confianza para sacarles plata. Inventó que su hermana tenía cáncer.
- Operativo logró la captura del hombre que estaría, presuntamente, involucrado en la desaparición y asesinato de Cristina Patiño, una odontóloga de Popayán.
- La imagen de don Luis se volvió viral, fue grabado abrazado a su bicitaxi para que no se lo llevaran durante un operativo. Para cualquiera es solo una bici, para él es su trabajo.