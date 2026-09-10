Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 9 de octubre de 2026

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octubre 09 de 2026
11:03 a. m.
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  • Avalancha convirtió las calles de Santiago de Chile en ríos de lodo, arrastró vehículos y hasta un bus con pasajeros. Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de quebradas, dejaron escombros por todas partes y un saldo de al menos seis personas heridas.
  • Varias personas denuncian que una mujer se habría aprovechado de su confianza para sacarles plata. Inventó que su hermana tenía cáncer.
  • Operativo logró la captura del hombre que estaría, presuntamente, involucrado en la desaparición y asesinato de Cristina Patiño, una odontóloga de Popayán.
  • La imagen de don Luis se volvió viral, fue grabado abrazado a su bicitaxi para que no se lo llevaran durante un operativo. Para cualquiera es solo una bici, para él es su trabajo.
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