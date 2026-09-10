América de Cali confirmó la compra de un 'crack' colombiano: detalles del negocio

En América de Cali confirmaron una decisión clave para el futuro y es la compra de uno de los jugadores más importantes del plantel. Se trata de Yeison Guzmán, actual goleador de la Liga BetPlay con 8 goles y el máximo artillero del equipo en el año con 22 tantos.

Así lo confirmó el delegado deportivo del cuadro 'escarlata', Luis Alejandro Paz, en diálogo con Zona Libre de Humo. El exjugador explicó que el equipo ejecutó la opción de compra disponible por este volante, quien llegó a modo de préstamo desde Fortaleza de Brasil.

¿Qué se sabe sobre la compra de Yeison Guzmán?

En América de Cali cumplieron con una de las cláusulas firmadas al momento del acuerdo con el equipo brasileño. Se fijo una opción de compra obligatoria por objetivos, poniendo como meta 10 goles durante el préstamo que era de 12 meses.

Ante esto, Guzmán cumplió con creces las expectativas que se fijaron, por lo que América tenía que pagar el monto fijado en su momento. De momento, no se conoce cuál es la cifra acordada, pero Fortaleza había comprado al antioqueño por un millón de euros, con lo cual se espera que al menos se recupere la inversión.

Así va la carrera de Yeison Guzmán

Yeison Guzmán es uno de los tantos talentos que surgieron desde las categorías de formación de Envigado FC, donde estuvo por varias temporadas hasta que terminó siendo comprado por Atlético Nacional, donde pagaron alrededor de 2 millones de dólares.

Posteriormente el equipo antioqueño hizo un negocio con Deportes Tolima en el que Guzmán pasó al cuadro de Ibagué y Sergio Mosquera llegó a Nacional. Dos años después, los 'Pijaos' vendieron al volante por unos 3 millones de dólares al Torpedo de Moscú.

Guzmán no logró adaptarse al fútbol ruso y terminó buscando alternativas para salir, siendo Fortaleza el único club que alcanzó un acuerdo entre clubes en septiembre de 2025, pero al cabo de unos meses lo cedieron a América, club que ahora es dueño de sus derechos deportivos.