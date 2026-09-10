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El negocio exitoso de las tiendas de barrio: así buscan sumar ingresos extra con recargas y pagos

Cómo las tiendas de barrio aumentan sus ingresos con pagos y recargas

Mateo Alfonso Rey

octubre 09 de 2026
11:06 a. m.
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Las tiendas de barrio en Colombia están transformando su modelo de negocio tradicional para posicionarse como centros de soluciones para sus comunidades. Más allá de la venta de abarrotes y productos de la canasta básica, estos comercios están incorporando servicios digitales, recargas y corresponsalía bancaria para diversificar sus fuentes de ingresos.

De acuerdo con datos de Movilservicios, un establecimiento tiene el potencial de generar comisiones adicionales que oscilan entre medio millón de pesos y 1,3 millones de pesos al mes, dependiendo del volumen de operaciones y de las características particulares de cada negocio.

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El auge exitoso en las tiendas de barrio

La evolución del sector responde a un cambio directo en los hábitos del consumidor. Hoy en día, los clientes buscan cercanía, rapidez y facilidad, acudiendo al tendero no solo para hacer compras cotidianas, sino también para resolver gestiones financieras como pagos, retiros y recargas.

Este modelo de "tienda híbrida" permite aprovechar el tráfico de clientes que ya llega al establecimiento para generar ingresos adicionales a través de comisiones:

  • Recargas de operadores móviles: Ofrecen márgenes de comisión estimados entre el 4,5% y el 5,5%.
  • Apuestas deportivas: Representan comisiones que van del 1% al 2,5%.
  • Corresponsalía bancaria: La remuneración por transacción suele ubicarse entre los $250 y $400 pesos.

Además del impacto económico para el tendero, esta expansión cumple un rol fundamental en la inclusión financiera, especialmente en municipios intermedios y zonas rurales donde la cercanía evita largos desplazamientos para realizar operaciones básicas. Plataformas como la de Movilservicios ya integran un portafolio que abarca recaudos, certificados, SOAT, pines y servicios bancarios.

Pagos inmediatos e interoperabilidad

De cara al futuro, el sector proyecta una mayor diversificación en seguros, recaudos y soluciones digitales. Un factor clave para acelerar esta transformación es el crecimiento de los pagos inmediatos y la interoperabilidad impulsada por Bre-B. Cifras del Banco de la República citadas por Movilservicios revelan que, hasta abril de 2026, esta herramienta superó los 34 millones de usuarios registrados y acumuló más de 670 millones de transacciones.

Para los tenderos del país, el gran desafío actual radica en adoptar nuevas capacidades tecnológicas y de atención, consolidando un espacio donde la venta de productos físicos y el ecosistema digital convivan en beneficio de toda la comunidad.

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