Artista musical murió en medio de una grave explosión: ¿qué sucedió?

El miércoles 7 de octubre de 2026, un joven músico de México murió tras una explosión que ocurrió en un establecimiento.

Se trata de Juan David Barranco Morales, que tenía 22 años y era el clarinetista de la agrupación La Imparable Bandas Dos Reinas, que es principalmente reconocida en Tlaxcala, México.

Este artista se encontraba dentro de un taller en el que se fabricaba pirotecnia y, de repente, ocurrió una detonación que lo dejó gravemente herido.

Esto se sabe de la muerte de Juan David Barranco Morales, músico de México

De acuerdo con lo que se ha conocido, Juan David Barranco Morales no solo se desempeñaba como el clarinetista de La Imparable Bandas Dos Reinas, sino que también trabajaba en un taller de fabricación de pirotecnia ubicado en San Pablo Zitlaltepec.

En consecuencia, mientras que se encontraba de turno, se generó una explosión que lo afectó directamente y causó que tuviera que ser trasladado de inmediato al Hospital General de Huamantla.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, el clarinetista Juan David Barranco falleció al poco tiempo.

Además, dos personas más resultaron heridas y otras tres tuvieron que acudir a una entidad médica debido a que presentaron crisis nerviosas.

¿Ya se conocen las causas de la explosión en la que murió Juan David Barranco Morales, el clarinetista de México?

Por ahora, las autoridades no han logrado determinar cuál fue la causa exacta por la que ocurrió la detonación en el taller en el que se fabricaba pirotecnia.

No obstante, sí han precisado que ese establecimiento no cumplía con las medidas de seguridad y los permisos requeridos para funcionar.

Asimismo, se ha aclarado que las viviendas aledañas están siendo monitoreadas recurrentemente para prevenir nuevos incendios y explosiones.

"No es un adiós, es un hasta siempre", "Dios tenga misericordia de sus familiares", "qué tragedia" y "que en paz descanse", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.