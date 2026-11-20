Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / viernes 20 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 20 de 2026
11:39 a. m.
11:39 a. m.
- Abelardo de la Espriella pidió al gobierno de Estados Unidos investigar presuntos hechos de corrupción y narcotráfico vinculados al expresidente Gustavo Petro.
- Tres instituciones educativas han desconocido los documentos que careditan la formación académica de la representante Luz Verónica Estrada.
- Ya son 81 mujeres asesinadas en Barranquilla en lo que va corrido del año.