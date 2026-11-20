on una inversión cercana a los $900 millones, Grupo Éxito inauguró oficialmente el nuevo Éxito Outlet 20 de Julio, marcando un hito en su expansión comercial al convertirse en la primera tienda de este formato en Bogotá y la segunda en todo el país. Esta apuesta busca responder a la creciente demanda de los hogares capitalinos por alternativas de consumo que combinen calidad, surtido y ahorro constante durante todo el año.

El establecimiento, que cuenta con un área de ventas de 445 metros cuadrados, pone a disposición de los consumidores cerca de 12.000 unidades de mercancía con descuentos permanentes del 40%, 50% y hasta el 60%.

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A diferencia de las jornadas promocionales tradicionales de temporada, el modelo outlet garantiza rebajas fijas en cada visita, consolidándose como un punto estratégico para optimizar el presupuesto familiar.

Esta será la ubicación del nuevo outlet del Éxito

El nuevo Éxito Outlet 20 de Julio está ubicado en la localidad de San Cristóbal —específicamente en el sector comercial del 20 de Julio—, una zona habitada por más de 400.000 personas y reconocida por su intenso dinamismo económico, histórico y cultural.

La elección de este corredor comercial responde tanto a su alto flujo diario de residentes y visitantes como a su conectividad vial y de transporte público, facilitada por la cercanía al Portal 20 de Julio de TransMilenio. De esta manera, la compañía acerca su propuesta de valor no solo a los habitantes del suroriente, sino a compradores de distintos puntos de la capital que buscan precios de fábrica y liquidación.

¿Qué se puede encontrar en este outlet?

Uno de los principales diferenciales de esta tienda en Bogotá es la amplitud de su portafolio multimarca y multicategoría. Quienes visiten el punto de venta encontrarán inventario renovado en diez líneas principales: