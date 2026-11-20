En un hecho que genera gran preocupación entre los funcionarios de la cárcel Modelo de Barranquilla, fueron abandonados, en horas de la noche, restos humanos frente a la puerta muralla del penal.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas a las afueras del centro carcelario quedó registrado el momento exacto en el que un motociclista deja una nevera de icopor con un brazo humano en su interior y una nota amenazante contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Comando de Reacción Inmediata (CRI) y sus familias.

A unos metros, fue dejada una bolsa de basura con una cabeza humana y una segunda nota amenazante en la que advierten, de forma anónima, que deben parar los “atropellos” contra los reclusos.

“Señores guardias del Inpec y del grupo CRI, este es un llamado para ustedes. No queremos más atropellos con los presos de Colombia, dejen de estar dándole mala vida a los presos”.

RELACIONADO Minjusticia anunció medidas contra funcionarios del INPEC que ingresaron a cirujanos para alias Pichi

Familias de los funcionarios de Inpec también estarían en peligro:

Al igual que los funcionarios del Inpec y el Comando de Reacción Inmediata, sus familias estarían en la mira de los criminales que cercenaron la cabeza y el brazo de una persona para abandonarlos frente a la cárcel.

“Recuerden que ustedes también tienen familia y son seres humanos. Utilizaremos las armas en contra de ustedes y cualquiera de su familia”, se lee en la nota, que es materia de investigación entre las autoridades.

RELACIONADO Coronel Daniel Gutiérrez se mantendrá como director del Inpec por decisión del nuevo Gobierno

Más de 2.500 traslados en 100 días: presidente De la Espriella se niega a dar un paso atrás en su política carcelaria

Desde que asumió la presidencia, Abelardo de la Espriella anunció que ordenaría traslados entre cárceles para evitar que personas privadas de la libertad siguieran delinquiendo.

Es así que, en sus primeros 100 días de Gobierno, se realizaron 2.568 traslados, pese a las constantes amenazas de grupos delincuenciales, responsables de atentados y homicidios en diferentes ciudades.

Al respecto, el mandatario indicó: “A los criminales les duelen los traslados y creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia”, y sostuvo que mantendrá los traslados.