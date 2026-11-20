En septiembre de 2026, un reconocido creador de contenido de Colombia informó que le detectaron un tumor en el cerebro.

Se trata de Jefferson Daniel Rodríguez, que en las redes sociales es más conocido como 'Qué Pasa Pri' y cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.

Luego del diagnóstico, el influencer tuvo inconvenientes para que le asignaran un neurocirujano, pero en octubre ingresó al quirófano para la respectiva cirugía.

Fue así como le retiraron la masa cerebral para hacer una biopsia y en los últimos días le informaron que su tumor era maligno.

Así fue como 'Qué Pasa Pri', el creador de contenido de Colombia, confirmó que tiene cáncer cerebral

En un video de Instagram, 'Qué Pasa Pri' dio detalles de su diagnóstico, pero manifestó que su esperanza y sus ganas de seguir adelante siguen intactas.

"Después de que me operaron el cerebro, recibí una noticia que cambió mi vida: el resultado de la biopsia confirmó que tengo cáncer cerebral. El tumor que me encontraron es maligno", dijo el influencer.

"No les voy a mentir, es una noticia muy difícil tanto para mí como para mi esposa y mi familia, pero hay algo que quiero que sepan: yo no he perdido la esperanza de vivir; tengo muchos sueños por cumplir, muchas cosas por aprender y demasiados motivos para seguir luchando por mi vida. Sé que el camino que viene no será fácil, pero creo profundamente en Dios y en los milagros", añadió.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de 'Qué Pasa Pri' tras su diagnóstico

Luego de que 'Qué Pasa Pri' confirmó el resultado de la biopsia, sus internautas le enviaron múltiples mensajes de fortaleza y acompañamiento.

"Los milagros existen y tú eres uno", "estamos con Dios", "confiamos en que entre tantas bendiciones vendrá la tuya", "eres un ejemplo a seguir", "todo va a salir bien", "con toda, mi hermano", "usted es el mejor", "Dios te proteja" y "para el que cree, todo es posible", han sido algunas de las reacciones.