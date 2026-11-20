Una visita a un restaurante, un hotel o un centro comercial puede terminar antes de lo previsto por el estado del baño. En un estudio regional de Tork, el 28 % de los encuestados dijo que había acortado su estancia en algún establecimiento por las malas condiciones de sus sanitarios.

Otro dato del sondeo muestra que la reacción también puede darse antes de salir del lugar.

¿Cómo cambia el consumo cuando el baño está en mal estado?

El 23 % de los participantes afirmó que había limitado su consumo de alimentos o bebidas para evitar usar el baño. El estudio registra conductas declaradas por los encuestados, por lo que ese porcentaje describe la proporción de personas que tomó esa decisión y no cuánto dejaron de vender los establecimientos.

La encuesta también indagó por lo que los usuarios esperan encontrar al entrar a un sanitario público. El 74 % dijo que esperaba condiciones de higiene moderadas o altas. Según el mismo estudio, solo el 20 % de los baños públicos cumplía las expectativas de higiene de los usuarios.

“Elevar y mantener los estándares de higiene en cada baño público o comercial es una responsabilidad compartida que protege directamente la salud colectiva y fortalece la confianza de las personas en los espacios que frecuentan”, señaló Felipe Gómez, director de Negocios de Higiene Profesional en Tork Andina-Caribe.

¿Qué tiene que ver el saneamiento con el Día Mundial del Retrete?

La conmemoración del 19 de noviembre busca llamar la atención sobre el acceso a servicios de saneamiento adecuados. En Colombia, según cifras del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en 2025 el 18,7 % de los hogares rurales presentó privaciones asociadas con la eliminación inadecuada de residuos sanitarios.

Ese dato pone el foco en cómo se eliminan los residuos sanitarios en los hogares rurales. El sondeo, por su parte, muestra cómo las condiciones de un baño de uso público pueden cambiar lo que hace un cliente durante una visita.