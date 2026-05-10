Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 10 de mayo de 2026

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mayo 10 de 2026
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  • El ministro de Defensa confirmó el duro golpe a una red transnacional que se dedicaba a la explotación sexual infantil en Medellín.
  • Segundo día de homenajes a Germán Vargas Lleras en el Palacio San Carlos. Importantes figuras políticas se reunieron para despedirlo, al igual que personas de diferentes regiones del país que llegaron a Bogotá a expresar sus condolencias.
  • Nuestro director, José Manuel Acevedo, habló con uno de los artistas más queridos del país: Juanes. Hablaron de su vida, sus raíces y sus grandes éxitos.
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