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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 10 de mayo de 2026

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mayo 10 de 2026
05:07 p. m.
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  • Cuatro mineros fallecieron tras la explosión de una mina de carbón en Cucunubá.
  • Masacre en un corregimiento de Magdalena. Cuatro personas murieron, entre ellas un menor de 15 años, y dos heridas de gravedad.
  • Segundo día de las obras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras desde el Palacio San Carlos.
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