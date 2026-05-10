Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 10 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 10 de 2026
05:07 p. m.
05:07 p. m.
- Cuatro mineros fallecieron tras la explosión de una mina de carbón en Cucunubá.
- Masacre en un corregimiento de Magdalena. Cuatro personas murieron, entre ellas un menor de 15 años, y dos heridas de gravedad.
- Segundo día de las obras fúnebres del exvicepresidente Germán Vargas Lleras desde el Palacio San Carlos.