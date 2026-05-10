Colombiana diseñó el vestido inspirado en un cuadro de Fernando Botero para la Met Gala 2026

El arte del maestro colombiano Fernando Botero estuvo en la Met Gala 2026, a tono con el tema: ‘Fashion Is Art’, que traduce ‘La Moda es Arte’.

La idea de tomar uno de los vestidos que pintó en vida y llevarlo a la alfombra de uno de los eventos de la moda más esperados del año fue de la diseñadora colombiana Jessica Zuluaga.

Junto a su equipo se encargó de vestir a una de las periodistas que estuvo entrevistando a los asistentes de la Met gala que, en su vestido, vieron plasmado el óleo realizado en 1980, Dancing in Colombia, que se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

En diálogo con la FM, explicó que haber participado del evento con sus prendas es algo “surreal. Ya habíamos vestido a Erin (Lim Rhodes, presentadora de E! News) para los Óscar y otros premios, así que ella se acercó a nosotros y lo primero que se me vino a la mente es que tenía que ser (un vestido inspirado en) alguien latino, alguien que tuviera parte de su arte en el MET”.

¿Por qué escoger ‘Dancing in Colombia’ de todas las obras que realizó Botero?

Decidida a buscar inspiración en el arte latinoamericano, que los neoyorquinos pudieran explorar en el MET, estuvo buscando y encontró que “Botero tiene al cuadro Dancing in Colombia y una escultura en el MET. Y al ver el cuadro entendí que quería sacar a la mujer que aparece en la obra y llevarla a caminar en la Met Gala”.

Si algo representa el trabajo del artista paisa, que murió en 2023, a sus 91 años, es el volumen con el que reinterpretaba al mundo, para exaltar la belleza de sus formas. Así que, en palabras de Zuluaga:

“Como la inspiración es el arte del maestro Botero, el vestido debía tener mucho volumen, para que se viera el boterismo y se entendiera la referencia, así que hicimos cuatro vestidos antes de este, para poder llegar al volumen que queríamos y que la falda se quedara quieta, sosteniendo el peso”.

Tres semanas de trabajo y cinco vestidos para retratar el arte de Botero:

Aunque Zuluaga y su equipo han logrado diseñar piezas históricas en tiempo récord, como el vestido que la exvicepresidenta Kamala Harris utilizó el día de su posesión, para el diseño inspirado en Botero necesitaron de tres semanas y múltiples intentos:

“El vestido tiene varillas, una malla que sostiene todo por dentro y espuma, que llena cada uno de los tubos de la falda. Lo hicimos en lino blanco. Y sí, lo más fácil hubiera sido comprar una tela roja, pero es la Met Gala, la idea es ir más allá. Así que decidimos comprar el lino blanco y pintarlo con diferentes tonos de rojo para darle las sombras y luces que tiene en la pintura. Nos demoramos casi tres semanas haciéndolo”.

Incluso durante la gala, tuvieron que estar detrás de Erin Lim Rhodes, dándole pequeños toques de pintura, cuando el blanco del lino parecía relucir sobre el rojo. Un trabajo en equipo, que eleva el arte colombiano y el nombre de Zuluaga en la moda estadounidense:

“No estaría donde estoy, sino fuera por mi equipo. Esto no se logra sola. Hay un equipo muy grande detrás, trabajo en un estudio de diseño que se llama Storytellers and Creators, donde todos somos latinos, y he estado liderándolos durante los últimos seis años. Ahí sucede la magia”.