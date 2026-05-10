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El Síndrome de ASIA no solo estaría ligado a implantes mamarios: síntomas más comunes

Qué es el Síndrome de ASIA y cuáles son sus síntomas más comunes.

Qué es el Síndrome de ASIA y cuáles son sus síntomas más comunes.
Foto: Freepik

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
06:35 p. m.
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El Síndrome de ASIA se ha convertido en un tema cada vez más consultado por pacientes en Colombia, especialmente por mujeres con implantes mamarios que reportan malestares físicos persistentes.

Sin embargo, especialistas advierten que esta condición no solo estaría relacionada con prótesis de silicona, sino también con vacunas, medicamentos y otras sustancias externas introducidas en el organismo.

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La enfermedad, conocida médicamente como Autoimmune/Inflammatory Syndrome Induced by Adjuvants, corresponde a una reacción autoinmune o inflamatoria provocada por adyuvantes, es decir, elementos externos que pueden alterar la respuesta del sistema inmunológico.

¿Qué es el Síndrome de ASIA y por qué se produce?

El Síndrome de ASIA fue descrito por primera vez en 2011 y, según especialistas, inicialmente no estaba relacionado con implantes mamarios. Los primeros casos aparecieron en militares estadounidenses expuestos a vacunas durante la Guerra del Golfo Pérsico.

De acuerdo con Luis Devoz, miembro de la American Society of Plastic Surgeons, el problema surge cuando el sistema inmunológico detecta un cuerpo extraño de manera prolongada y genera una reacción exagerada contra tejidos sanos del propio organismo.

Entre los elementos asociados al síndrome aparecen implantes mamarios, biopolímeros, medicamentos, vacunas y mallas quirúrgicas. El especialista insiste en que no existe evidencia científica que permita afirmar que los implantes sean la causa principal de todos los casos reportados.

Si nosotros tenemos una enfermedad que es producida por múltiples causas, no podemos generalizar que el implante mamario es la causa principal del Síndrome de Asia, lo cual es muy preocupante, algunas personas han incentivado indiscriminadamente el retiro de los implantes, por síntomas que no son específicos, otro factor controversial.

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Actualmente, los cirujanos estiman que existen cerca de 7.000 casos relacionados con múltiples factores y menos de 500 asociados específicamente a implantes mamarios.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome de ASIA?

Uno de los principales desafíos médicos es que los síntomas son similares a los de muchas otras enfermedades. Entre los más frecuentes aparecen:

  • Fatiga crónica
  • Dolores musculares y articulares
  • Problemas de memoria o concentración
  • Alteraciones del sueño
  • Boca seca
  • Caída del cabello
  • Ansiedad o niebla mental

En algunos casos, pacientes optan por retirar sus implantes mediante una explantación total. Sin embargo, expertos advierten que remover las prótesis no siempre elimina los síntomas, debido a que el origen del síndrome puede estar asociado a múltiples factores externos.

El paciente se queda con una cicatriz para retirar el implante y resulta que al paso del año sigue con los síntomas, porque la enfermedad del implante mamario no es el único factor, este paciente se pudo haber vacunado, tomado medicamento, inyecciones y todas estas condiciones pueden generar una respuesta autoinmune en el cuerpo, produciendo Síndrome de Asia.

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En Colombia, el Proyecto de Ley 061 de 2025 busca que el sistema de salud reconozca oficialmente esta condición y cubra diagnósticos y procedimientos médicamente justificados relacionados con el Síndrome de ASIA.

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